İzciler'den Gençlik Dairesi Müdürüne ziyaret

Zirve İzcilik Derneği Başkanı Hakan İnce, Gürcistan İzcilik Federasyonu Temsilcileri ve Kerkük İzcilik Federasyonu temsilcileri, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette konuşan Zirve İzcilik Derneği Başkanı İnce, katılımcı izci gruplarının 9 Ağustos’a kadar sürecek Erenköy Şehitlerini anma Milli Bilinç Kampı’na katılacaklarını belirterek, desteklerinden ötürü Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gürcistan ve Kerküz İzcilik Federasyonu’nu ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Grupların Erenköy Direnişi etkinliklerine katılmalarından mutlu olduğunu belirten Eren, izcilik alanında da projeleri olduğunu dile getirerek ilerleyen günlerde bilgi vereceklerini ifade etti.