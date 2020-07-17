İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem

Yuvacık’ta izinsiz ateş yakan 23 yaşındaki kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bir şahsın kirasında bulunan arazi içerisinde I.I.’nın (E-23), kuru enginar köklerini, yetkili makamdan izin almadan yaktığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLU VE MORMENEKŞE’DE YANGIN

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde dün Düzova köyünün doğu kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu Ünal Arifoğlu’na ait 10 dönüm tarla içerisindeki kuru otlar ve 17 adet zeytin ağacı tamamen ve 41 adet zeytin ağacı da kısmen yandı.

Mormenekşe köyünün girişinde bulunan arazi içerisinde ise dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Nazım Uğur’a ait 35 dönüm anız ve Yusuf Demirtaş’a ait 5 dönüm anız, 1 adet rulo balya, bin 250 metre damlama lastiği ve 9 adet kelepçeli su borusu yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.