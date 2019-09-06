İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Girne’de çalıştıkları marketin kasasından 100 TL nakit para ile 2 adet tavuğu ve 1 adet sigarayı çaldıkları tespit edilen S.B.(E-21) ve A.G.(E-19) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Güneşköy-Güzelyurt anayolunda seyrederken kullanımındaki arabada yapılan aramada, tütün ile karışık uyuşturucu madde; 1 adet ucu yanık sarma sigara ve 1 adet ucu yanık sarma sigara izmariti ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan S.C.(E- 34) tutuklandı.

Dün saat 19:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de gerçekleştirilen suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.