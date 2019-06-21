İzinsiz ikamet eden 29 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde yapılan denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, sekizi Lefkoşa’da, biri Gazimağusa’da, altısı Girne’de, on dördü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 29 kişi tespit edilerek tutukladı.

İKİ KATLI RANZADAN DÜŞEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de sakin Mohammad Ebi Pour (E-40), kaldığı evde iki katlı ranza yataktan düşerek ağır yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pour, kaburga kırıkları ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

68 YAŞINDAKİ TURİST BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin plajında kıyıdan yaklaşık iki metre deniz içerisinde yüzen Heidelore Bümann (K-68) aniden rahatsızlanarak, boğulma tehlikesi geçirdi.

Otel çalışanları ve otel sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne kaldırılan Heidelore Bümann, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

KAYIP KIZ BULUNDU

17 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turçin (K-13), dün bulunarak ailesine teslim edildi.

UYUŞTURUCU, ESKİ ESER, TABANCA VE PATLAYICI MADDE TASARRUFUNDA İKİ TUTUKLU DAHA

Doğanköy’de dün polis tarafından yapılan aramada, tabanca, tabanca mermisi, uyuşturucu madde, sikke ve arama detektörü bulunmasıyla ilgili Z.D’nin.(E-37) tutuklandığı olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan Ö.Y.(E-31) ve L.E.(E-54) de tutuklandı.