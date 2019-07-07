İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da çalıştığı pastaneden lokum, baklava gibi tatlıların yanı sıra bazı eşyalar da çalan 40 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, N.T.(K-40) geçen ay Gazimağusa’da çalıştığı pastaneden çikolata, lokum, baklava, balon, dondurma, salam, sucuk, çatal, kaşık, deniz ve havuz terliği çalmıştı.

İZİN İKAMET EDENLER TUTUKLANDI

Güzelyurt ve Lefkoşa’da 3 kişi KKTC’de izinsiz ikamet etmekten tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMİ

Öte yandan son iki günde suçla operasyonel mücadele denetimleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen ikisi Güzelyurt, biri Lefkoşa’da olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Ayrıca İskele’deki trafik kontrollerinde 31 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.