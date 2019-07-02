İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı

Polis, dün ve bugün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da ve beşi İskele’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis kayıtlarına geçen diğer adli olayla ise şöyle:

-01.07.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Kalkanlı’da Kamil ÖZKALKANLI’ya ait arazi içerisinde muhtemelen saman öğütme makinesinin aşırı derecede ısınmasından dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yığın halde bulunan yaklaşık 40 torba saman tamamen yanmıştır. Soruşturma devam eder.

-02.07.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Emir Plaza’nın bodrum katında faaliyet gösteren ikinci el beyaz eşya satış mağazasında faal durumda bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iki adet buzdolabı ve bir adet çamaşır makinesi tamamen yanarak hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

-01.07.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Akova’da İbrahim KORKMAZ’a ait tarla içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş buğday, 5 dönüm arpa anızı ve 1 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

-01.07.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne Limanında, M.A.(E-46), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 44.100 Dolar ve 10.500 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

-28.04.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, A.P.(K-39)’nin, tasarrufunda 10.000 euro veya muadili veya Türk Lirası üzeri olan 285.000 Amerikan Doları, 6.400 Euro ve 400 Rus Rublesi parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.