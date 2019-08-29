İzinsiz ikametten 6 tutuklama

Polisin, suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimlerinde, beşi Gazimağusa’da, biri de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam altı kişi, ülkede izinsiz ikamet etmekten tutuklandı.

Polis, trafikte ve kumarhanelerde de denetimler yaptı, bazı kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Polis basın bültenine göre, dünkü denetimlerde, kumarhanelere girmeleri ve kumarhanelerde bulunmaları yasak olan Gazimağusa’da 15, Girne’de ise 50 kişi tespit edildi; bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta trafik denetimleri sırasında kurallara uymayan toplam 321 sürücüye ceza yazıldı.

Gazimağusa’da 552 araç kontrol edilirken 142 sürücü, çeşitli suçlardan rapor edildi. Bir araç ise trafikten men edildi.

501 aracın kontrol edildiği Girne’de, suç işlediği tespit edilen 109 aracın sürücüsü hakkında rapor yazıldı.

Güzelyurt’taki trafik kontrollerinde ise 450 araç kontrol edildi ve çeşitli kurallara uymadığı saptanan 70 araç sürücüsü rapor edildi.

BOLKAN YILMAZ’IN ÖLÜM NEDENİNİ TESPİT İÇİN KAN VE DOKU ÖRNEĞİ

İskele’deki evinde dün aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden 68 yaşındaki Bolkan Yılmaz’ın otopsisinde, kesin ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Bolkan’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerle belirlenecek.

ERCAN’DAN 20 BİN DOLAR VE 10 BİN STERLİNLE ÇIKARKEN YAKALANDI

Ercan Havalimanı’ndan, 20 bin dolar ve 10 bin sterlinle çıkmaya çalışan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün gece meydana gelen olayda, H.A. (E-35), yasanın öngördüğü 10 bin Euro veya muadili paradan fazla olan parasını yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkacağı sırada tespit edildi.

BET OFİSTEN HIRSIZLIK

Gazimağusa’daki bir bet ofise dün sabah giren iki kişi 20 bin TL’ye yakın parayı çalmaktan tutuklandı.

Saat 05.00 sıralarında meydana gelen hırsızlıkta, World Star Betting adlı iş yerinin kapısı, B.Y.(K-25) ve G.Y.(K-21) tarafından, daha önceden çaldıkları anahtarla açıldı.

Zanlıların, para kasasında muhafaza edilen 19 bin 820 TL parayı çaldıkları tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.