İzlem Gürçağ Altuğra, ‘Sağlık Hukuku Sempozyumu’nda konuştu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 6’ncı Sağlık Hukuku Sempozyumu'nda bir konuşma yaptı.

Merhum iş insanı Ünal Çağıner’in anısına, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği katkılarıyla düzenlenen '6’ncı Sağlık Hukuku Sempozyumu' Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra sempozyumun açılışında konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Altuğra, “Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, ‘Sağlık, yalnızca hasta veya engelli olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlidir.’ Bu tanıma göre, sağlıklı yaşama ve hastalandığında tedavi olma açısından herkes eşit haklara sahiptir. Beden ve ruh sağlığını kısmen ya da tamamen kaybedenler, diğer haklarını ve özgürlüklerini kullanamayabilirler” dedi.

Altuğra, “İnsanın en temel anayasal haklarının başında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ve bireyin sağlıklı yaşamasını gerçekleştirmesi de devletin görevlerinin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“TİCARİ SEKTÖR İÇERİSİNDE HEKİMİN VE HASTANIN HAKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİNİ ARTIRMAKTADIR”

“Devlet bu görevlerini anayasa şemsiyesi altında yerine getirerek, sağlık sektöründe çalışanların ve sağlık hizmetinden yararlananların haklarından sorumludur” diyen Altuğra, şöyle devam etti:

“Bu hakları düzenlemek için son yıllarda sağlık hukukunda önemli gelişmeler olduğundan, hukukçuların ve sağlıkçıların sağlık hukuku alanında bilgilenmeleri önemlidir. Hekimler insan sağlığı için özveriyle çalışmaktadır ancak sağlık sektörünün giderek çok büyük ticari bir sektör haline gelmesi, bu ticari sektör içerisinde hekimin ve hastanın haklarının korunmasının önemini artırmaktadır.

Hastaların, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının korunmasının sağlanması ve haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için sağlık hukuku çalışmaları giderek artan bir ilgiyle devam etmektedir. Günümüzde hem hukukçu hem hekim kimliğine sahip meslektaşlarımızın sayısı da giderek artmaktadır.

Sağlık hizmeti sunumunun üç unsuru olan hasta, hekim ve sağlık tesislerinde, bunların birbirleriyle ilişkili olarak sağlık hizmeti sunumu sırasında problemler ve anlaşmazlıklar olabilmektedir. Bu oluşan sorunların çözüme kavuşturulması, Sağlık Hukuku’nun görev alanlarından birini oluşturmaktadır.”

“SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANDIRILMA ÇALIŞMALARINI ÖNEMSEMEKTEYİZ”

Altuğra, “Sempozyum konusu sağlığın önünün açılmasındaki temel noktalardan biridir. Hasta haklarının gelişimiyle, sağlık alanının gelişimi paralel olup, Sağlık Bakanlığı olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmekteyiz. Bunun için, Hasta odaklı bir organizasyon olmalı hem hastaların hem hekimlerin memnuniyeti temelinde organize edilecek bir sağlık sistemi oluşturulması, bu vizyonla sağlıkta yeniden yapılandırılma çalışmalarını önemsemekteyiz” dedi.

‘6. Sağlık Hukuku Sempozyumu’nun sağlık hukuku konularının mukayeseli olarak tartışılması ve KKTC Sağlık hukukunun gelişimi açılarından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Altuğra, şöyle devam etti:

“Ayrıca Sempozyum konuları, hukuk, sağlık alanındaki kişileri ve KKTC’de yaşayan herkesi yakından ilgilendiren ve herkesin bilgi sahibi olması gereken konulardır. Sözlerime son verirken, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, çok değerli merhum iş insanı Ünal Çağıner’i bir kez daha rahmetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”