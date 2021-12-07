İzmir'de düzenlenecek etkinliğe katılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde cuma günü gerçekleştirilecek “3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi”ne katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve düşünce liderlerinin katılımıyla düzenlenen zirve bugün ve yarın online, 10 Aralık tarihinde ise fiziki katılımla yapılacak.

Birincisi 2015 yılında Montreal'de, ikincisi 2019 yılında Duesseldorf'ta yapılan zirve, belediye başkanlarına ve şehir liderlerine, kentsel toplulukların yararına "Birlikte Yaşamayı" teşvik edecek bir platform sunmanın yanı sıra, şehirlerde sosyal uyumu geliştirmek için birlikte yaşama konusunda iyi fikirlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ana hedefleri ile gerçekleştiriliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı zirvede “Birlikte Yaşama” konusunda bir konuşma yapacak. Zirvede ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşma yapacak.