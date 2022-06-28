İzmit Karaoğlanoğlu İlkokulu heyetinden Güngördü’ye ziyaret

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İzmit’ten gelen Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Selila Çelik ve beraberindeki öğretmen heyetini kabul etti. Heyette, Girne Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan de yer aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Okul Müdürü Selila Çelik, Girne’deki Karaoğlanoğlu İlkokulu ile kardeş ilkokul olma yolunda bir adım attıklarını ifade ederek, her iki okulun da adının 1974’te Kıbrıs Harekatı’nda şehit düşen Albay İbrahim Karaoğlanoğlu’nun adını taşıması vesilesiyle başlayan ilişkilerini çeşitli projelerde geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Çelik, Girne’ye yapmış oldukları ziyarette kendilerini misafir eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, misafirlerine kent hakkında ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Türkiye’de bazı belediyelerle kardeşlik anlaşmalarının olduğunu ve iş birliklerinin devam ettiğini anlattı.

Nidai Güngördü, başta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmak üzere, çocukların iki ülke arasında yaptıkları ziyaretlerin, kültürel alışverişler, dostluk, kardeşlik ilişkileri ve barış kültürü adına önemli olduğunu vurguladı. Güngördü, tüm okul yönetici, öğretmen ve belediyelerin de bu konuları çocuklara aşılamasının görevi olduğunu söyledi.

Güngördü, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Selila Çelik’e günün anısına Lapta İşi tablo ve Girne Belediyesi’nin çeşitli yayınlarını hediye etti.