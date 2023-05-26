İzzet İzcan: “BKP, KTOEÖS ve KTÖS’ün haklı eylemlerini destekliyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin “talimatlar” doğrultusunda öğretmenlere karşı saldırı yönelttiğini savunarak kınadı ve eğitim emekçileriyle dayanışmayı sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, "Devlet okullarına beş kuruş yatırım yapmayan hükümet, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmaya, emekçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya ve laik, demokratik eğitim anlayışını yok etmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. İzcan, yaşananların Kıbrıs Türk toplumunu asimile etmeye dönük politikalardır olduğunu savundu.

İzzet İzcan, Kıbrıs’ta binlerce genç öğretmen işsiz beklerken, Türkiye’den yüzlerce öğretmenin okullarda görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. İzcan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın TC Elçiliği tarafından atanan müşavirler tarafından yönetildiğini ve bunun, Kıbrıs Türk Toplumuna karşı yapılmış en büyük hakaretlerden biri olduğunu öne sürdü.

“BKP, öğretmenlerimizin vermekte olduğu haklı mücadelenin yanında olmaya devam edecektir “ diyen İzzet İzcan, dayatmalara boyun eğilmeyeceğini belirtti.