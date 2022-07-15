İzzet İzcan'dan açıklama

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, 15 Temmuz 1974 darbesinin, Kıbrıs’ın tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, faşist Yunan cuntası ve onun yerli işbirlikçilerinin gerçekleştirdiği darbeyi kınadı.

“15 Temmuz darbesi, 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesini tetiklemiş ve Kıbrıs halkının acılar çekmesine neden olmuştur” diyen İzcan, devam eden sürer durumun çözüm olmadığını belirtti.

Darbe ve 20 Temmuz silahlı müdahalenin, NATO ve emperyalist güçler tarafından planlandığını savunan İzcan, “suni düşmanlıklar yaratarak, Kıbrıslıların birbirlerine düşman kılınmasının, sorunun çözümüne katkı yapamayacağını” ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün BM kararları temelinde federal bir çözümle mümkün olabileceğini iddia eden BKP Genel Başkanı, bu çerçevede görüşmelerin BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in ev sahipliğinde Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini talep etti.

Bunun dışında arayışların yeni maceralara neden olacağının belirten İzcan, tüm federalist güçlere birlikte mücadele etmesi çağrısında bulundu.