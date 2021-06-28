Jeneratör arızası nedeniyle kesintiler yaşandı

Teknecik’te 3 jeneratörün arızalı olması ve sıcak havayla birlikte artan elektrik kullanımı nedeniyle elektrik arzı talep karşısında yetersiz kaldı. KIB-TEK, bugün bölge bölge elektrik kesintilerine gitti.

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, kesintilere yarına kadar bölge bölge devam edileceğini eski santrallerin devreye alınmasının ardından yarından itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini söyledi.

Erdoğan, BRT’ye yaptığı açıklamada, Teknecik’te bulunan sekiz dizel jeneratörden üçünün arızalı olduğunu bakım ve yedek parça temini yapılamadığı için söz konusu jeneratörlerin devreye alınamadığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının artmasından dolayı enerji tüketiminin arttığına ancak üretilen enerjinin yetersiz olduğuna dikkati çeken Gürcan Erdoğan, toplumun elektriksiz kalmaması adına üretim maliyeti yüksek olsa da termik santralleri yeniden hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Erdoğan, eski santrallerin devreye alınmasının ardından yarından itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini kaydetti.