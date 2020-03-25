Johns Hopkins Üniversitesi mezunu Eliz Konat’tan yapılacak testler konusunda önemli açıklama

The Johns Hopkins Üniversitesi mezunu Moleküler ve Hücresel Biyoloji ve Genetik Uzmanı, Uzm. Dyt. Eliz Konat, önemli bir yazı paylaşarak IgG ve IgM testlerini anlattı.

Konat şunları paylaştı:

"Bu noktada bir kişinin daha önce veya şimdi covid 19 virüsüne yakalanıp yakalanmadığını anlayabilmemiz de çok önemli. Yani kim immünite kazandı, kim şu an hasta, kim değil...HIZLICA‼

IgG ve IgM testleri şu an Covid için de dünyada çok ülkede kullanılıyor. 15 dakikada cevap alınabilir.

Negatif ise 1 çizgi, 1 den fazla çizgi ise pozitif demektir. Bu testte ayrıca antibody tipine göre (IgM ya da IgG olarak) hastnanın daha önce mi, yenile mi enfekte olduğunu anlayabiliriz.

Ekte örneğini görebilirsiniz.

https://www.raybiotech.com/covid-19-igm-igg-rapid-test-kit/

Burda yoksa, acilen alınması, alınmışsa acilen kullanılmaya başlanması elzemdir. Kimi nasıl izole edeceğimizi bu şekilde çok daha iyi anlayabilir ve sistemin ve sağlık çalışanlarının üzerinden büyük bir yükü kaldırabiliriz. Devlet bu testlerin önünü acilen açmalıdır. Testler yeterli miktarda alınıp her yapabilen yerde HEMEN yapmaya başlanmalıdır. "

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 15:21