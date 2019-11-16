K-PET’te grev

DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikasının K-PET’teki grevi sürüyor.

Dev-İş Genel Sekreteri Koral Aşam, sendikanın grevinin kırılabilmesi adına her türlü zararı göze alarak etik olamayan, yasadışı yollara başvurulduğunu iddia etti.

14 Kasım’dan itibaren başlayan süresiz greve ilişkin yazılı açıklama yapan Aşam, K-Pet’te örgütlü iki büyük sermaye grubunun sendikadan ve imzalanmış Toplu İş Sözleşmesinden kurtulmanın yollarını aramakta olduğunu ifade ederek, çeşitli defalar şirkete taşeron işçi sokmaya çalışıldığını savundu.

Sendikanın grevini kırabilmek adına her türlü zararı göze alarak hem etikdışı hem de yasadışı yollara başvurulduğunu kaydeden Aşam, “grevin başlaması ile birlikte, K-PET yöneticileri kendi bayilerini rakip şirketle yapmış oldukları anlaşma uyarınca Altınbaş petrole yönlendirerek, K-PET logosu altında Altınbaş petrolün yakıtının satılmasına yol açarak halkı yanıltmaktadırlar. Bu durum Akaryakıt yasası ve bağlı tüzükleri de hiçe saymak, tanımamak anlamındadır.” iddiasında bulundu.

Aşam, bu gelişmeleri K-PET’in %10 hisseli ortağı olan Enerji Bakanlığının yalnızca seyretmekte olduğunu da savundu.

(BRT)