Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu’nun bugün öğleden sonra istifasını sunmasının ardından boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’un atandığını belirtti. Sucuoğlu, Taçoy’dan boşalan Dışişleri Bakanlığına ise Tahsin Ertuğruloğlu’nun getirildiğini açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, bugün saat 19.00 sularında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı’nın onayına sundu. Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan kabine değişikliği onaylandı.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’na kabine değişikliğini sunmasının ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu. Başbakan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu bugün öğleden sonra bakanlıktan istifa ettiğini yazılı olarak bize sunmuştur. İstifa ettikten sonra, öğleden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Daha sonra Hasipoğlu’nun istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’u atadık. Dışişleri Bakanlığından boşalan yere de Tahsin Ertuğruloğlu’nu atadık. Şu anda da yazılar yazılmıştır. Biraz sonra da Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.”

Sucuoğlu, “Şu an için bir arkadaşımız bakanlıktan istifa etmiştir. Bir arkadaşımız bakan olmuştur, diğer arkadaşımız da kabine içerisinde bir bakanlıktan diğer bakanlığa geçmiştir. Bu şekilde kabinede bir değişiklik olmuştur. Hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 20:47