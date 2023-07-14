Kablo ile enterkonnekte sisteme geçiş ile ilgili Kıb-Tek’e yetki verildi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'nun kablo ile enterkonnekte sisteme geçiş için gerekli çalışmaları başlatmasına karar verdi.
Kıb-Tek, alım garantili ve yıl içerisinde yapılacak doğrulamaya göre yıllık toplam üretim oranlarında minimum %51'i Kıb-Tek üretecek ve %49'a kadar miktarı da hizmet alınacak firma üretecek şekilde bir sözleşme hazırlanması için çalışma başlatacak. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması halinde, hizmet alımı yapılan firmadan %49'un üzerinde enerji alınabilmesine Kamu İhale Yasası kapsamında gereken işlemlerin yapılması hususunda da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'na yetki verildi.