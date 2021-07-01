Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı

Türk denizleri ve kıyılarını yabancıların tekelinden kurtararak, her türlü denizcilik faaliyetlerini Türk bayraklı gemilere veren, Kabotaj Yasası’nın kabulünün 95’inci yıl dönümü Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önünde düzenlene törende, protokol sırasına göre Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarpel, KTBK Komutanlığı adına Gazimağusa Deniz Komutanı Deniz Albay Meriç Katipoğlu, GKK adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum, kuruluş ve vakıf temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdurrahim Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.

“KURTULUŞ SAVAŞI’NIN DENİZLERDEKİ ZAFERİ”

Çavuşoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu söyledi.

Kabotaj Yasası’nın kabulüyle Türk denizciliğinin ve deniz ticaretinin ekonomideki yerini aldığını belirten Çavuşoğlu, Kabotaj Yasası ile Türk denizlerinin yabancıların tekelinden kurtarıldığını ifade etti.

Kabotaj Yasası’nın ekonomik alanda gelişmede önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasanın denizcilik sektörünün korunması ve geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Kabotaj Yasası’nın ulusal güvenlik ve milli menfaatler açısından da öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Barış Harekatı sonrasında sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin de tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşama kaydettiğini söyledi.

Girne’deki Kabotaj Bayramı töreni de saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.