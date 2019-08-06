Kaçak elektrik kullanan bir kişi tutuklandı

Polisin dün ve bugün, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da yaptığı denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

GAZİVEREN’DE ARIZALI ARAÇ VE CÜZDAN HIRSIZLIĞI

Gaziveren’de arızalı aracı alıp kaçan ve araç sahibine ait cüzdanı çalan kişi tutuklandı.

Dün 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Necip Yıldırım’a ait kontak anahtarı üzerinde olan arızalı FV 141 plakalı araç, B.C.D. (E-32) tarafından izinsiz çalıştırılarak bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Zanlının, Necip Yıldırım’a ait sürüş ehliyeti, iki bankamatik kartı ve bin TL nakit para bulunan cüzdanı çaldığı tespit edildi.

Araç dün Yedidalga'da terk edilmiş vaziyette bulunurken, polis, B.C.D.’yi de tespit ederek tutukladı.

GAZİMAĞUSA’DA ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

Öte yandan Gazimağusa’da dün İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren S.S.’ye (E-55) ait iş yerinde yapılan kontrolde, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Polis, S.S.’yi akım hırsızlığı yapmaktan tutukladı.