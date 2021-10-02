Kapalı Maraş bölgesi için 46 yılın ardından alınan kademeli açılım kararının üzerinden tam 1 yıl geçti.

Maraşın açılım sürecinde Temmuz itibarıyla ikici aşamaya geçilirken, bölgenin toplamda yüzde 3,5'luk kısmı açıldı.

Yıllar sonra alınan bu açılım kararının ardından “Hayalet Şehir” olarak da alınan Maraş’ın çehresi hızla değişmeye başladı.

Gazimağusa Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin de desteğiyle yürütülen çalışmalarla, bölgeyi ziyaret edenler için belli bölümlerde büfeler hizmet verirken, ziyaretçilere bisiklet kiralayarak da bölgeyi gezme fırsatı sunuluyor.

Maraş’ın kamuya açık bölümlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı şu ana kadar 300 bini geçti

Maraş’ın kamuya açık bölümlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı şu ana kadar yaklaşık 300 bine ulaştı.

Maraş sosyal etkinlikler çerçevesinde de vatandaşlar tarafından tercih edilirken, bu yıl bölgede iki plaj da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türkiye ve KKTC’den yetkililer, Kapalı Maraş’ta taşınmazı olan Rum vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yaparak, mallarını geri almalarını çağrısında bulunuyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.