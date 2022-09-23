“Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” ana temasıyla Girne’de gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu başladı

“Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” ana temasıyla düzenlenen Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu Girne’de başladı.

Acapulco Hotel’de saat 10.30 itibarıyla başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek Genel Kurul, 20 ülkeden üyelerin katılımıyla ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin resmi açılışının yapılmasının ardından, bugün “Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” temasına uygun olarak seminer ve atölyeler yapılacak.

Sunumlar, sırasıyla, alan uzmanları ve akademisyenler Ceren Barlas, Meryem Özkan, Şerife Gündüz ve Burak Ali Çiçek tarafından yapılacak. Ardından Başak Ovacık tarafından “İklim Değişikliği’nde Kadın’ın Hassasiyeti” başlığıyla bir atölye gerçekleştirilecek.

Yıllık Genel Kurul’un yapılacağı yarınki etkinlikte ise, faaliyet ve mali raporların sunulmasının ardından, alınması gereken eylem kararları görüşülecek, ardından aday konuşmaları ve seçimi yapılacak.

Etkinliğin son günü olan pazar günü ise, yurtdışından gelen katılımcılar için ülkeyi tanıttırıcı gezi düzenlenecek.

Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu resmi açılışında, sırasıyla Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Organizasyon Komitesi Başkanı Ferdiye Ersoy, Dernek Dış ilişkiler Sorumlusu Gülden Plümer Küçük ve Dernek Başkanı İnan Barlas, ve son olarak, UWE Başkanı Anne Bergheim Negre birer konuşma yaptı.

- Ersoy: “Çocuklarımızın geleceği için, sürdürülebilir çevreye yatırım yapmalıyız”

Etkinlikte, ilk olarak söz olan Organizasyon Komitesi Başkanı Ersoy, tüm katılımcılara “hoşgeldiniz” diyerek, bu organizasyonu ikinci defa Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Son yıllarda art arda gerçekleşen pandemi, ekonomik kriz ve savaşa dikkat çeken Ersoy, yakın tarihinde bir savaş yaşayan Kıbrıslı Türklerin savaştan mağdur olan tüm insanların yanında olduğunu kaydetti.

Evrensel zorlukların üstesinden gelebilmek için gücün yanında dayanışmaya da ihtiyaç olduğunu ve bu zorluklardan bir tanesinin sürdürülebilir çevre olduğunu belirten Ersoy, evrensel bir farkındalık ve değişikliğe ihtiyaç olduğunu ve bunun için şimdiden başlayarak harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Çocuklarımızın geleceği için sürdürülebilir çevreye yatırım yapmalıyız. Çocuklarımızın geleceğine zarar vermemeliyiz” diyen Ersoy, yeşil bir geleceği sadece hayal etmekle kalmayıp, gerçekleştirmek gerektiğini savundu.

Yakın zamanda vefat eden İngiltere Kraliçesi Elizabeth II’nin pandemiye atfen yaptığı konuşmasında yer alan “Başaracağız – ve bu başarı hepimizin olacak” sözlerine yer veren Ersoy, organizasyona katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti ve başarılı bir Genel Kurul olmasını diledi.

- Plümer: “Bu yılki organizasyonun iki ana unsuru olan kadın ve çevre, sürdürebilir nesiller için çok önemli”

Dernek Dış ilişkiler Sorumlusu Gülden Plümer Küçük ise, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin kuruluşu ve bugüne kadarki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek olarak dayanışma ve işbirliğine verdikleri önemi vurgulayan Küçük, diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek birçok değişime imza attıklarını kaydetti.

Küçük, bu yılki organizasyonun iki ana unsuru olan kadın ve çevrenin sürdürülebilir nesiller için önemine dikkat çekti.

UWE üyesi olarak hem bağ kurma şansını elde ettiklerini hem de diğer ülkelerdeki kadınların ihtiyaç ve statüleri hakkında bilgi sahibi olduklarını, tecrübelerinden faydalandıklarını ifade eden Küçük, “Son yıllarda pandemi ve Türk lirasının değer kaybından dolayı biz fiziksel olarak yanınızda bulunamadık, bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz” dedi.

- Barlas: “Amacımız toplum içerisinde kadın ve kızlarımızın gelişimine destek olmak”

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı İnan Barlas ise, Genel Kurul’u organize etmekten ve tüm üyelerle bir araya gelmekten duyduğu heyecanı dile getirerek, Dernek olarak amaçlarının kadın ve kızların gelişimine destek olmak, kaynaklara ve karar alma mekanizmalarına kadınlarının erişimini sağlamak olduğunu kaydetti.

Barlas, Avrupa Komisyonu finansal desteğiyle başlatmış oldukları kadınların kaynaklara erişiminin geliştirilmesine yönelik projelerinden de bahsederek, bu projede de toplumda kadının yerini güçlendirecek yolları araştırıp, uygulayacaklarını ifade etti.

Organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan takım arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Barlas, faydalı bir toplantı dileğinde bulundu.

- Negre: “Kadın haklarını ve gezegenimizi koruyabilmek için, bugün insan haklarını hiç olmadığı kadar güçlendirmeliyiz”

Son olarak söz alan UWE Başkanı Anne Bergheim Negre ise, 17 yılın ardından tekrardan Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ni organizasyondan dolayı tebriklerini iletti.

Negre, yakın zamanda, meydana gelecek çevresel riskler hakkında konuşarak, özellikle su kıtlığına ve kar uğruna çevreye zarar vermekten çekinmeyen çok uluslu şirketlerin tehlikesine dikkat çekti ve ekonomik gücün propogandasıyla toplumların eleştirel duygularının uyuşturulduğunu, köleleştirildiğini kaydetti.

Bugün itibarıyla çevreye olan faydacı ve tüketimci ilişkinin dengelenmesine özen gösterilmesinin öneminin altını çizen Negre, insanlığın gelecekteki sorunlara dair yıllardır uyarıldığını ancak buna rağmen, çevrenin korunmasına yönelik yeterli eğilimin sağlanamadığını belirtti.

Hava, deniz ve karanın birbirine bağlı olduğunu ifade eden Negre, “permafrost” örneğini vererek, Kuzey Kutup’ta yer alan donmuş toprakların belirmesiyle hapsolmuş virüslerin de ortaya çıkmasının yanında atmosfere metan gazının da yayılacağını söyledi ve bundan nasıl korunulacağının tartışılması gerektiğini kaydetti.

Negre, “İnsan haklarını, bugüne kadar hiç olmadığı kadar, güçlendirmeliyiz. Ancak bu çerçevede, kadın haklarını ve gezegenimizi koruyabiliriz” dedi ve katılan uzmanlara teşekkür ederek, sunumlarını ilgiyle takip edeceğini söyledi.