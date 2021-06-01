Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne yapılan başvurular

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne ülke genelinde geçen yıl toplam bin 63, bu yılın 1 Ocak-30 Mayıs tarihleri arasında ise toplam 375 başvurunun yapıldığı açıklandı.

Polisin 10 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde, bir katle teşebbüs, bir soygun, dört ev/bina açma ve 22 hırsızlık olmak üzere toplam 26 olayı aydınlatarak, failleri adalete teslim ettiği de bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Halkının huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin tüm unsurları ile 7/24 görev yapan Polis Teşkilatı, kurumlar arası işbirliği ve halkımızın desteği ile yasalara uymayarak halkımızın huzurunu bozan kötü niyetli suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 10 Nisan–15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde vuku bulan 1 katle teşebbüs, 1 soygun, 4 ev/bina açma, 22 hırsızlık olmak üzere toplam 26 olay “titiz bir çalışma” ile aydınlatılıp, faillerinin adalete teslim edildiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca, “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne ülke genelinde; 2020 yılında toplam 1063, 01 Ocak-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise polise toplam 375 başvuruda bulunulduğu” da kaydedildi.

Polis,bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olup, polise yardımcı olan tüm devlet kurum, kuruluşlarına ve halka teşekkür etti.