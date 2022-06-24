Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen “Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi” başladı.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan’ın da katımıyla Dipkarpaz Gençlik Evi’nde başlayan proje kapsamında, kırsal kesimde yaşayan 18-60 yaş arasındaki kadınlara ülke kültürüne uygun sesta, sele, sepet örgücülüğü ile Karpaz bölgesine özgü “Karpaz Dokuma Sanatı” eğitimi verilecek.

Proje, kırsal kesimdeki kadınların geleneksel el sanatları alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmasını, geleneksek el sanatlarının yaşatılarak nitelikli yerli işgücünün yetiştirilmesini ve kadın istihdamının desteklenerek, ülke ekonomisinde kadının aktif rol oynamasını hedefliyor.