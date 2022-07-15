“Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” Karpaz’da hayata geçirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında Karpaz bölgesindeki kadınlara yönelik eğitim programı başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz Gençlik Evi’nde açılışı yapılan eğitim çerçevesinde 18-60 yaş arasındaki kadınlara, haftada 3 gün, 2 saat, sele-sepet örgücülüğü ile Karpaz Dokuma Sanatı eğitimi verilecek.

Açılış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Proje Koordinatörü Neşe Serinsu, Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner ile yönetim kurulu üyeleri, bölge muhtarları ve köy halkının katılımıyla yapıldı.

Açılışta, eğitimlerde kullanılmak üzere 20 adet dikiş makinesi hediye edildi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy açılışta yaptığı konuşmada, kadına yapılacak yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini belirtti. Taçoy, kadının, hem evin içerisindeki pozisyonunun hem de kendi ekonomisine nasıl katkı koyabileceğinin tasarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Sadece el işlerinin öğretilmesinin yeterli olmadığına vurgu yapan Bakan Taçoy, üretilen ürünlerin ekonomik kaynağa dönüştürülmesinin devletin görevi olduğunu söyleyerek, ürünlerin ada geneli veya yurt dışında ekonomik kaynağa dönüştürülmesi için çalışacaklarını belirtti.

Girişimci kadınların ortaya koyduğu projelerle yaratılan imkanların alkışlanması gerektiğini ifade eden Hasan Taçoy, hem kültürel varlıkları yaşatmak hem de evde oturan kadınların ekonomik kazancını artırmak için en doğudan, batıya kadar projelerini sürdüreceklerini kaydetti.

“İnsanoğlu ürettikçe mutlu olur” diyen Bakan Taçoy, hedeflerinin mutlu toplumu yaşatabilmek olduğunu söyleyerek, projenin hayat bulmasına katkı koyan paydaşlara teşekkürlerini sundu.

-Coşkun

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun da, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Bölge kadınlarının marifetlerinden söz eden Suphi Coşkun, yapılacak çalışmaların sadece ekonomik değil, kadınların öz güvenli ve erkekle eşit olmasına da katkı sağlayacağına değindi. Coşkun, “Bir kadını eğitirseniz bir toplumu eğitmiş olursunuz” dedi.

-Çağıner

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner de, sürdürülebilir kalkınmaya dikkat çekerek, nüfusun yüzde ellisi olan kadınların iş gücüne katılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Girişimci Kadınlar Derneği olarak en büyük hedeflerinin, kadınların ekonomiye katılım sayısını artırarak, kadınları ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlendirmek olduğunun altını çizen Çağıner, “Karpaz bölgesinde, dinamik, çalışkan ve girişimci hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen çok değerli kadınlar olduğunu görüyorum. Atılan bu adımdan ve bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Projenin kadınları güçlendirmesi adına diğer bölgelerde de yapılmasını temenni eden İçim Çağıner, üretilen el işlerinin sertifikalandırılarak, satış marketlerine ulaşması ve pazarlanmasının sağlanmasını istediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, el işlerinin hazırlandığı sergi salonu gezildi.