Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş yapılacak

Kadın örgütleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım’da Gazimağusa’da yürüyüş düzenliyor.
Topçu Bulvarı’ndan (Elektrokur Önü) saat 15.00’de başlayacak yürüyüş, MGA Sakarya’ya kadar devam edecek.
Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Özlem Bilgehan, Mağusa’daki derneklerin kadına yönelik şiddete karşı bir araya geldiğini belirtti. Bilgehan, Akova, Alaniçi, Yıldırım, Yeniboğaziçi Kadın Dernekleri ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin etkinliğe destek veren diğer dernekler olduğunu söyledi.