Kadınlar, Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk bıraktı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde bazı kadın örgütleri ve siyasi partilerin kanın kolları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünü kutladı.

Kutlama çerçevesinde bugün Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım büstüne çelenk konuldu.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi nedeniyle Atatürk’e duydukları minnettarlığı dile getirdi.

Gülten Feridun, “Atatürk 5 Aralık 1934’te bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara imza artarak öncülük etmiştir. Kadınların siyasal hayatta katılması, seçme ve seçilme hakkı için harekete geçmiştir. 85 yıl önce kadınlar demokratik haklarına kavuşmuşlardır” dedi.

Kadının hayatın can damarı olduğuna dikkati çeken Feridun, tüm kadınların gününü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.