Kadınlar Birliği’nde başkanlığa Halide Tunceri getirildi

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda başkanlığa Halide Tunceri getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Güner Necat Kız İzci Örgütü sosyal tesis binasındaki toplantıda faaliyet ve mali raporlar okunup aklandı; ardından seçimlere geçildi.

Birlik Genel Başkanlığını yürüten Gülten Feridun, görevinden çekilmek istediğini belirterek, Genel Başkan adayı olarak Halide Tunceri’yi önerdi. Tek aday olan Tunceri, genel kurulda oy birliğiyle genel başkanlığa getirildi.

Gülten Feridun ise birliğin “Onursal Genel Başkanı” olarak oy birliğiyle onaylandı.

Yeni Yönetim Kurulu, dün toplanarak görev dağılımı yaptı.

Buna göre görev dağılımı şöyle:

Yönetim Kurulu: Genel Başkan Halide Tunceri, Merkez II. Başkan Dr. Tomris Mahirel, Merkez Başkan Yardımcısı Beran Küfi, Sayman Tanju Üstün, Sayman Yardımcısı Tamay Uluğ, Sekreter Sezgin Güçlü, Sekreter Yardımcısı Nezire Öke, Faal üyeler Özden Çıraklı ve Aliye Şenol, yedek üye Şengül Ataç.

Denetleme Kurulu: Sonuç Zaim, Bilge Küçük, yedek üye: Şengül Ataç

Disiplin Kurulu: Zehra Beyar, Gülin Küçük, Nezire Maneoğlu, yedek üye: Serap Buba.