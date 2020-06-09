Kadınlar Konseyi mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Kadınları Konseyi, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Küçük’ün bir önderlik sembolü olduğu vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi:

“Süheyla Küçük’ü kaybettik. O, her zaman yanımızda kalacağını umduğumuz yılların belleğimize kazıdığı bir önderlik sembolü idi. Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi olarak birlikte çalıştığımız tüm etkinliklerde, güler yüzü, mütevazi duruşu, paylaşımcı ve birleştirici davranışları ile bizimle idi ve arkadaşımızdı.

Bütün bunlar için, toplumumuza ve kadınlarımıza güzel ve değerli bir örnek yarattığı için ona minnettarız. Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Genel Başkanı ve üyeleri adına güle güle güzel insan diyor, nurlar içinde yatmasını diliyoruz.

Ailesinin ve toplumumuzun başı sağ olsun.”