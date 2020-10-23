Kadınlara muayene çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, meme kanserinin rutin kontrollerle önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekerek, hastaların kontrollerini yaptırabilmek için tüm vatandaşlardan gücü yettiğince derneğe bağış yapmasını istedi.

Kocaismail, tüm kadınlara meme muayenelerini yaptırma ve sağlıklı kalma çağrısı yaptı.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, vatandaşların Covit-19 salgını gibi etkenlere rağmen büyük bir duyarlılıkla, etkinlikler düzenlemeye ve meme kanseri gerçeğine dikkat çekmeye çalıştığını söyledi.

Kocaismail, bugünden itibaren 31 Ekim’e kadar etkinliklerin tırmandırılarak, 2 Kasım günü de “Meme Kanserine Veda”, Lösemili Çocuklar Haftası giriş günü nedeniyle büyük bir kermes düzenleneceğini kaydetti.

Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kermeslerinin, alım gücü daralan insanın yüzünü güldürdüğünü, öte yandan en süratli maddi gelir kaynağını oluşturduğunu söyledi.

Her vatandaştan, her bireyden gücü yettiğince derneğe bağışta bulunması çağrısında bulunan Kocaismail, “Unutulmamalıdır ki, bu ülkede; yılda 700 yeni kanser vakası gelmekte ve derneğin daralan bütçesiyle yardım yapmak zor olmaktadır. Meme kanseri rutin kontrollerle önlenebilir bir kanser türüdür. Bu kontrolleri hastalarımıza yaptırabilmemiz için, sözünü ettiğimiz bağışlarınızı bekliyoruz. Meme kanseri rutin meme muayenesi ile önlenebiliyorsa; tüm sağlıklı bayanlarımızı, meme muayenelerini yaptırarak, sağlıklı kalmaya davet ediyoruz” dedi.