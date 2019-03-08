Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınlara saygı ve sevginin tüm yıl boyunca gösterilmesini temenni etti.



Konfederasyon’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede tüketici haklarında çağdaş AB düzeyinde ulaşılan başarının gerçekte kadınlara ait olduğu ifade edildi.



Açıklamada, Konfederasyon’un kadına şiddete kayıtsız kalmadığı vurgulandı.

