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Kadınlara yönelik İngilizce kursları 3 ayrı bölgede devam ediyor

Kadınlara yönelik İngilizce kursları 3 ayrı bölgede devam ediyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kadınlara yönelik İngilizce kursları 3 ayrı bölgede devam ediyor. 

Temel İngilizce eğitimi verilen kurslara katılan sayısı 40’a ulaştı. 

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Eğitim Birimi’nden Fatoş Anter’in verdiği İngilizce kursları kapsamında Haspolatlı kadınlar Haspolat İlkokulu’nda, Hamitköylü kadınlar ise LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda temel İngilizce eğitimi alıyor.

2’inci yılında bulunan ve Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bulunan kadınlara yönelik İngilizce kursları da devam ediyor. 

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