“Kadınların bireysel ve sosyal varlıklarını kabul etmeli ve saygı göstermeliyiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kadınların bireysel ve sosyal varlıklarını kabul etmeleri ve saygı göstermeleri gerektiğini kaydetti ve “Onları toplumsal dayatmalardan korumalı, temel hak ve özgürlüklerinin de ötesinde onların yaşam kalitelerini artıracak yasal dayanakları sağlamlaştırmalıyız” dedi.

Ataoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak kadının bir medeniyetin temeli olduğunu, kadın bir kültürde ne kadar kıymetli ise o toplum o kadar medeni olduğunu belirtti.

Kadının evde, fabrikada, tarlada, iş hayatında büyük fedakarlık örneği gösteren, sevginin ve merhametin adı olduğunu kaydeden Ataoğlu, kadının ailenin, toplumun yapı taşı olduğu kadar aydınlanmanın ve gelişmenin de öncüsü olduğunu vurguladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“8 Mart vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki kadınlarımızın bireysel ve sosyal varlıklarını kabul etmeli ve saygı göstermeliyiz. Onları toplumsal dayatmalardan korumalı, temel hak ve özgürlüklerinin de ötesinde onların yaşam kalitelerini artıracak yasal dayanakları sağlamlaştırmalıyız.

Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin olmaları dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Siz değerli kadınlarımız bilgi ve cesaretinizle daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa edeceğiz.”