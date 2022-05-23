Kadıoğlu DAÜ 10. Uluslararası Kariyer Günlerine katıldı

Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Dairesi Genel Müdürlüğü’nde Kamu Kurumlarıyla İş Birliği ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığını yapan Aydın Keskin Kadıoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kariyer Günlerine katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2001 yılında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans ve 2003 yılında Uluslararası Hukuk Yüksek Lisans mezunu olan Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Türkiye’de Göç Yönetimi ve Uyum Politikaları” konulu sunum gerçekleştirdi.

Panel öncesi gerçekleşen açılış konuşmalarında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, DAÜ mezunlarını ağırlamaktan gururlu olduklarını belirtti.

Göç konusunun çok kapsamlı ve küresel bir sorun olduğunu kaydeden Besim, göç konusunda ülkelerin uyguladığı siyasi, sosyal ve ekonomik politikalarının etkin olduğu düşüncesinde olduğunu söyledi.

Kadıoğlu’nun bu konularda çalıştığını ve deneyimlere sahip olduğunu ifade eden Besim, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek verimli bir etkinlik olmasını diledi.

-“DAÜ’de olmaktan mutlu ve gururluyum”

Mezun olduğu üniversitede bir etkinliğe katılıyor olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Kadıoğlu, DAÜ’de aldığı eğitimin ve yaşanılan hayat tecrübesinin kendisine değer kattığını belirtti.

Kadıoğlu, seminer sonrası DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı da ziyaret etti.

Hocanın, DAÜ mezunlarını gururla takip ettiklerini ifade ederek, onların iş hayatlarında başarılı olduklarını gördükçe gururlandıklarını belirtti.

Ziyarette DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici de hazır bulundu.