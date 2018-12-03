Kadri: “Emirname amaca uygun”

Meclis Genel Kurulu’nda, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca yapılan konuşmalarda, emirname konusu yeniden gündeme getirildi.

Bu çerçevede söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, emirname konusuna değinerek, padişahlık döneminin kapandığını ve yeni yönetim modelinin artık ortak akıl yöntemiyle kararlar alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Herkesin gelip geçici kararlardan bıktığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ülkede olması gereken imar planıdır” dedi

Çavuşoğlu’nu yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, emirname taslağı amacına uygun kullanıldığını ve imar planı çerçevesindeki öngörüleri de dikkate alarak yapıldığını belirtti.

İmar planı hazırlıkları devam ederken yapılan geçici bir emirname olduğunu dile getiren Kadri, siyasi partilerden de yazılı görüş istendiğini ancak görüş veren tek partinin YDP olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, bazı sivil toplum örgütlerinin de yazılı görüş verdiğini belirterek kendilerinin bazı bölgelerde ciddi destek aldıklarını söyledi.