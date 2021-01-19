Kadro sayısının arttırılması talebi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Pazar günü yapılan 3’üncü derece yüksek hemşire sınavda başarılı olan tüm hemşireleri kutlayarak, ivedilikle kadro sayısının artırılması ve sınavda başarılı olan tüm hemşirelerin sağlık camiasına kazandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yapıla yazılı açıklamada, Pazar günkü sınavın 40 kişilik münhal için ilan edildiği ancak bu sayınını ciddi anlamda yetersiz olduğu kaydedildi.

Öncelikle 76 boş kadronun doldurulması gerektiği dile getirilen açıklamada, kadro sayısının da artırılması gerektiği belirtildi.

“Son yıllarda sağlık bakanı olan tüm siyasilerin meclis kürsüsünden 250-300 hemşire açığı olduğunu açıklayıp dile getirmektedir istihdam yapılırken günün getirdiği yenilikler ve artan nüfusu da hesaplayarak hastaneler bünyesinde yeni açılan ve/veya açılmakta olacak servislerin olmasından dolayı bu açık hiçbir zaman kapatılamamıştır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Unutulmamalıdır ki ilerleyen günlerde, aylarda veya yıllarda tamamlanması planlanan Güzelyurt hastanesi, Girne hastanesi, AMATEM merkezi de mevcut sisteme kazandırılacaktır açığımız bir o kadar daha artacak ve dayanılmaz bir boyuta gelecektir.

Tüm bu eksik personel sayısı ortadayken pandemi nedeniyle acil durum hastanesi de yapılmış ancak hemşire olmadığı için açılamamıştır ki bu konu ile alakalı Sayın Sağlık Bakanı Meclis kürsüsünden bu hastanenin açıla bilmesi için 100 küsur hemşireye ihtiyacın olduğunu dile getirmiştir. Mevcut durumda bile tüm hastane ve sağlık merkezleri ciddi anlamda ek mesai çalışması yaparak döndürülmektedir. İvedi şekilde yasal düzenleme ile kadro sayılarının artırılması ve başarılı olan tüm hemşirelerin sağlık camiasına kazandırılarak bu kötü ve zorlu dönemde sağlık sektörünün bir nefes alması sağlanmalıdır. Bunun için en başta Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığı bu konuda çalışma yapmaya davet ediyoruz”