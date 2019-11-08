Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Sermaye-İşletme Müdürü Bünyamin Kahraman, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mevlid Kandili programı çerçevesinde vaaz ve konferans vermek üzere ülkeye gelen Kahraman’a, ziyaretinde Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken eşlik etti.

Görüşmede, Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü ve Mustafa Küçük de hazır bulundu.

Bünyamin Kahraman, bugün akşam yatsı namazından sonra, saat 18.30’da Hala Sultan Camii’nde icra edilecek Mevlid Kandili programında vaaz edecek, yarın ise Hala Sultan Camii Konferans Salonunda düzenlenecek “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak.