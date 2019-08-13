Kahvecioğlu’ndan tepki: “Medyamızda rezillik”

Gazeteci Yazar Hasan Kahvecioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı iletide Girne’de Tapu Dairesi çalışanlarını da kapsayan soruşturma kapsamında yayınlanan haberin veriliş yöntemine tepki gösterdi ve ülke basınını eleştirdi.

Kahvecioğlu şunları yazdı:

“Ayıp ama, gerçekten ayıp: evrak sahtelenmesi ile ilgili skandalda girne tapu dairesinin iki kadın memurunu isimleri ile ve kelepçeli fotoğrafları ile ön sayfada yayımlamak habercilik mi?Bbu insanların daha "suçluluğu" kanıtlanmadı. "masumiyet karinesi" diye global bir hukuk prensibi var... Ama daha da önemlisi "insan hakları" var... Polisimiz tüm bunlara uygun davranmıyor... Medyamız daha da beter... Basın-Sen ve Gazeteciler Birliği gibi örgütler de bu insan hakları ihlallerine uzaktan bakıyor. Bu insanlardan bundan böyle verim beklenebilir mi? Moral bozukluğu kamu düzeninin en büyük düşmanıdır. "İnsan halarına" saygısız bir medyaya sahip olmak sizi toplum'dan devlete değil, aşirete taşır... (bu yorumlar, masumiyet karinesine saygı duyan medya öğelerini kapsamıyor)”

Kamuoyunun yakından takip ettiği, Mehmet Eminoğlu ile Serdar Özbekoğlu davası ile ilgili tutuklu bulunan Girne Tapu Dairesi çalışanları, suçla bağlantısı bulunmadığı için mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.