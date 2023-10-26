Kalecik Kavşağı ile Kurtuluş Kavşağı arası yol güzergâhı trafiğe kapatılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Kalecik Kavşağı ile Kurtuluş Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak çalışmaların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için mevcut yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik akışının İskele-Karpaz bölünmüş anayolundan çift yönlü olarak verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında sürecek çalışmaların tamamlanması ardından trafiğin tekrar mevcut yola verileceği belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.