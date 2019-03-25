Kalıp tahtası çalan zanlı tutuklandı

Gönyeli’de Mehmet Benli’ye ait şantiye içerisinden 43 adet kalıp tahtası çalınması olayının zanlısı tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 17 Mart’taki hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen, Benli’ye ait iş yerinin çalışanı H.İ. (E-39) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada, zanlının, 30.10.2017 tarihinde de, yine Mehmet Benli’ye ait Hamitköy’deki şantiye alanı içerisinden toplam 85 adet inşaat kalıp direklerini çaldığı da tespit edildi.