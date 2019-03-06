Kalkanlı'da 7 saatlik kesinti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı’da bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında Yasemin Sokak, Gürgen Sokak, Palmiye Sokak, Mergiz Sokak, Orkide Sokak ve Manolya Sokak’ın elektrik enerjisi kesik olacak.