Kalkanlı'da ağaçlandırma

Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla, geçen yıl mayıs ayında Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangında hasar gören ormanlık alana ziyaret düzenlendi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yangında hasar gören bölgeye Kulübün ağaçlandırma çalışmaları için iki kez bağışta bulunulduğu ve bunun sonucunda Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü’ne yangında hasar gören alandan yeşillendirilmek üzere 15 dönüm arazi tahsis edildiği belirtildi.Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulüp Başkanı Anja van Raam ve Başkan Yardımcısı Rahmi Özsan önderliğinde yönetim kurulu üyelerinden Ayten Benoit, Ben Benoit, Gültaç Özsan, Hakkı Müftüzade ve Behiye Müftüzade’nin kulübe ayrılan 15 dönümlük araziyi yerinde incelediği belirtilen açıklamada, ağaçlandırmanın kulüp için önemli bir proje olduğu ve yıllardan beridir değişik bölgelere ağaçlandırma çalışması yaptıkları kaydedildi.