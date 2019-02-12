Kalkanlı'da elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı bölgesinde Ful sokak, Manolya Sokak, Hanımeli Sokak, Orkide Sokak, Nergis Sokak, Çiçek Sokak, Laden Sokak ve Gürgen Sokak’ın elektrik enerjisi 7 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile 16:00 saatleri uygulanacak.