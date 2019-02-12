Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı bölgesinde Ful sokak, Manolya Sokak, Hanımeli Sokak, Orkide Sokak, Nergis Sokak, Çiçek Sokak, Laden Sokak ve Gürgen Sokak’ın elektrik enerjisi 7 saat kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile 16:00 saatleri uygulanacak.
Kalkanlı'da elektrik kesintisi
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı bölgesinde Ful sokak, Manolya Sokak, Hanımeli Sokak, Orkide Sokak, Nergis Sokak, Çiçek Sokak, Laden Sokak ve Gürgen Sokak’ın elektrik enerjisi 7 saat kesik olacak.
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