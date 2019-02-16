Kalkanlı ve Alevkayası Bölgesinde elektrik kesintisi

Kalkanlı ve Alevkayası Bölgesinde elektrik kesintisi

 Kalkanlı ve Alevkayası Bölgesinde bugün elektrik kesintisi var. Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle bugün Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarına elektrik verilemiyor. Bu sabah saat 09.00’da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00’ye kadar sürecek. Güzelyurt Kalkanlı bölgesinde de bugün iki sokağa, 7 saat boyunca elektrik verilemiyor. Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 arasında Kalkanlı bölgesinde Nergis Sokak ve Gürgen Sokak’ın elektrik enerjisi kesik.

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