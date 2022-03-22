“Kalkanlı’da yaşananları, kamuoyuna duyuran basın emekçilerine dava açılması kabul edilebilir değildir”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kalkanlı Yaşam Eviyle ilgili haber yapan basın mensupları aleyhine Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde dava dosyalandığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan olumsuzlukları” kamuoyu ile buluşturmaya çalışan Mehmet Kumser, Serdinç Maypa, Kıbrıs Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel, Ümit Bahşi ve Cengiz Bahşi aleyhine, yaptıkları yayınlardan dolayı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde dava dosyalandığını duyurarak, gazetecilere açılan tazminat davalarınının “Düşünce, Söz ve Anlatım Özgürlüğü” ve “Basın Özgürlüğü” üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.



Adı geçen kişilere Kalkanlı Yaşam Evi'nde çalışan bir hekim tarafından zem ve kadih davası da açıldığını ve Kumser ile Maypa’nın benzer yayınlar yapmaması için de ara emri talep edildiğini ifade eden Kişmir, “Unutulmasın ki, bu ülkenin basın emekçileri yalnız değildir ve davalarla susturulamayacaktır” dedi.Anayasa’nın düşünce, söz, anlatım ve basın özgürlüğü ile ilgili maddelerine işaret eden Kişmir, “Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşananları kamuoyuna duyuran ve orada iyileştirilmelere gidilmesine vesile olan basın emekçilerine dava açılması, kabul edilebilir bir durum değildir. Davacı olan hekimi, bakım evinde yaşananları kamuoyuna duyurma gailesi içinde olan basın emekçileri ile uğraşmayı bırakıp, Kalkanlı Yaşam Evi’ni daha insani koşullarda yönetmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.