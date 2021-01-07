Lefkoşa Merkez ve Güzelyurt Yeşilada Lions kulüpleri, Kalkanlı’daki Yaşam Evi’ne yiyecek bağışı yaptı.

Verilen bilgiye göre, Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez ve Göken Tanaydın başkanlığındaki Güzelyurt Yeşilada Lions kulüpleri tarafından, Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Küresel Hizmeti olan Aş Paylaşım etkinliği çerçevesinde, Kalkanlı’daki Yaşam Evi yatılı bireyleri ve çalışan personelin öğle yemeği ihtiyacı karşılandı.

Her iki Kulübün üyelerinin ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gomşu Restoran’ın ana sponsorluğunda yapılan yiyecek yardımı çerçevesinde hazırlanan paketler, Yaşam Evi sorumlusuna teslim edildi.