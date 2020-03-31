Kalkınma Bankası ,ilk etapta 50 Milyon liralık bir kredi paketini onayladı

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınının yarattığı ekonomik zorlukların aşılabilmesi ve özellikle KOBİ’lerin mevcut istihdamlarını devam ettirebilmelerine ve işyerlerini ayakta tutabilme adına ilk etapta 50 Milyon TL’lik bir kredi paketi onayladı.

Kalkınma Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın talimatı doğrultusunda toplum sağlığı ve kurumda görev yapan çalışanların güvenli ortamda çalışabilmelerine imkan verebilecek şekilde tüm başvuru ve değerlendirmelerin online yürütülebileceği altyapının süratle hazırlanmasına çalışıyor.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de KKTC Kalkınma Bankası içinde bulunduğumuz zor sürecin atlatılmasına destek olabilmek adına krizin ilk günlerinden itibaren gerekli çalışmaları ve hazırlıkları başlatmış ve işletmelere süratle mali destek sağlama adına farklı ölçekteki KOBİ’lere yönelik kredi paketleri hazırlayıp Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuştur.

Bu çerçevede mevcut kaynak ile mümkün olan en fazla sayıda işletmeye kredi imkanı sağlanabilmesi adına oluşturulan paketlerde işletmelerin istihdam sayısı ve yıllık cirolarının %10’unu aşmayacak şekilde kademeli bir düzenleme yapılmıştır”.

Açıklanan 4 paketin koşulları şu şekilde aktarıldı:

PAKET 1:

• En az 1 çalışanın bulunması,

• Cirolarının %10’nu geçmeyecek kadar azami TL100,000 kredi limiti tespit edilmesine,

• Teminat: Kredinin 2(iki) kefil karşılığında kullandırılmasına,

PAKET 2:

• En az 5 çalışanın bulunması,

• Cirolarının %10’nu geçmeyecek kadar azami TL 101,000 ile TL 200,000 kredi limiti tespit edilmesine,

• Teminat:

Alternatif 1: Kredinin en az %50’si Banka Teminat mektubu ve/veya Gayrimenkul İpoteği karşılığında kullandırılmasının kalan kredi limitinin ise iki kefil karşılığında kullandırılmasına,

Alternatif 2: 4 kefil veya Banka teminat Mektubu veya Gayrimenkul İpoteği karşılığında kullandırılması,

PAKET 3:

• En az 7 çalışanın bulunması,

• Cirolarının %10’nu geçmeyecek kadar azami TL 201,000 ile TL 300,000 kredi limiti tespit edilmesine,

• Teminat: En az %75’inin Banka Teminat Mektubu veya Gayri Menkul ipoteği karşılığında kullandırılması kalan kredi limitinin ise iki kefil karşılığında kullandırılmasına,

PAKET 4:

• En az 15 çalışanın bulunması,

• Cirolarının %10’nu geçmeyecek kadar azami TL 301,000 ile TL 500,000 kredi limiti tespit edilmesine

• Teminat: Banka Teminat Mektubu ve/veya Gayri Menkul ipoteği karşılığında kullandırılmasına,

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TÜM PAKETLER İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE:

• 6 ay ödemesiz 3 yıl vade tanınmasına,

• Kredi hali hazırda faaliyette olan ve/veya zorunlu olarak faaliyetleri durdurulmuş işletmelerin talebi ve işletme sermayesi ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi halinde kullandırılmasına,

• Kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleşen işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilmesine,

• Dosya masrafı alınmamasına,

• Tüm paketler için 30 Haziran 2020 tarihine kadar müracaat kabul edilmesine,

Paket 1 ve Paket 2’de belirtilen kefillerin aylık net TL 5,000 gelirinin bulunması ve piyasa istihbaratının olumlu bulunması durumunda kabullerine…