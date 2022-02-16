Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisinden Esentepe Belediyesi’nin altyapı yatırımlarına destek

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Esentepe Belediyesi’nin altyapı yatırımlarına verdiği finans desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

KEİ’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda KEİ Ofisi, yerel halkın sosyal ve kültürel alanlarda gelişim gösterebileceği, vatandaşın rahatını, huzurunu ve sağlığını korumayı amaçlayan projelerle eğitim, spor, kültürel yaşam, ulaşım gibi çok yönlü sosyal hizmetleri içeren projeleri destekliyor.

KEİ Ofisi, Esentepe Belediyesi’nin hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği sağlayan çok sayıdaki projeye, 2011-2020 yılları arasında güncel rakamlarla 35 milyon 670 bin 266 TL finans desteği sağladı.

KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şöyle açıklandı:

“Hizmet Binası Tamiri Projesi, Esentepe Uzun Göl Sokak Yağmur Suyu Drenaj Projesi, Bahçeli Karşı Mahalle Yol Tamiri Projesi, Eski İlkokulun Sosyal Tesise Dönüştürülmesi Projesi, Karaağaç Köy İçi Altyapı Düzenlemesi Projesi, Çocuk Oyun Parkları ve Spor Alanları Oluşturulması Projesi, Bahçeli Halı Saha Yapımı Projesi, Bahçeli Köy İçi Yollarının Düzenlenmesi ve Genişletilmesi Köy İçi Aydınlatma Projesi, Sinema ve Konferans Salonunun Tadilatı Projesi,

Esentepe Köyünde İstinat Duvarı ve Çevre Düzenlemesi, Beşparmak Osmanlı Mezarlığı Çevre Düzenleme Projesi, Beşparmak Kaldırım ve Taş Duvar Yapım Projesi, Alagadi Anayol – Köy İçi Bağlantı Yolunun Asfaltlanması, Kazıcı - Yükleyici Araç Alımı, Halk Plajı Sosyal Tesisleri Projesi, Çok Amaçlı Depo Yapım Projesi, Minibüs Alım Projesi, Karaağaç Su Mesire Alanı Projesi,

Okullar Bölgesi Park, Ortak Kullanım Alanları, Spor Alanları, Otopark, Açık Pazar, Karaağaç Köyü Eski Okul Binasının İzci Evine Dönüştürülmesi Projesi.”