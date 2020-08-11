Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Küçükerenköy'de sakin Gülperi Aktürk (K-50) dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Aktürk’ün otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, dün, M.K. (E-31) kimlikli şahıs, tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit para olan 65 bin 500 ABD Doları nakit para ile çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜNEYDEN GÜMRÜKSÜZ 213 KİLO KUYRUK YAĞI

Dikmen’de dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.’nin (E-45) sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edildi.

B.B. tutuklandı.

COVID TEST SONUÇLARI BELLİ OLMADAN SOKAĞA ÇIKANLARA YASAL İŞLEM

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, E.N.A. (E-23), E.S.Y. (E-25) ve F.K.Ö.’nün (E-23) Covid-19 test sonuçları belli olana kadar sokağa çıkmama kuralına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.