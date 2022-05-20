KTSO Başkanı Kamacıoğlu: “Yapılacak protokolün yerli sanayimize doping etkisi yaratacağı aşikardır”

Lefkoşa, 20 Mayıs 22 (TAK): Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) arasında ihracat konusunda iş birliği protokolü imzalanacağı bildirildi.

Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu beraberindeki heyetle birlikte BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve BAİB Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihracatını artırmak istediklerini belirten Kamacıoğlu, ihracatın milli ekonomiye etkisine işaret ederek, “Hellim peynirimizi bilmeyen yoktur. Biz 50 milyon dolarlık hellim peyniri ihracatı yaparken, Rum kesimi 300 milyon avroluk ihracat yapıyor. Aynı potansiyel bizde de var. Çok değerli ihraç ürünlerimiz var ama ihraç etme konusunda eksikliğimiz var. Yeni pazarlara açılmak için yapmamız gerekenler var. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

- “Görüştüğümüz İngiliz iş insanları KKTC ürünlerini almaya sıcak bakıyor”

Görüştükleri İngiliz iş insanlarının KKTC ürünlerini almaya sıcak baktığını anlatan Kamacıoğlu, “BİAB ile yapılacak protokolün yerli sanayimize doping etkisi yaratacağı aşikardır” dedi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da KKTC ürünlerini ihraç etme konusunda her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, Batı Akdenizli ihracatçılarla heyet olarak KKTC’ye gidip KTSO üyeleriyle çalışmalar yapabileceklerini aktardı.

Görüşmelerin ardından protokol imzalanmasına karar verildi. İlerleyen günlerde ihracat alanında iş birliğini içeren protokol imzalanması bekleniyor.