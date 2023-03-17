Kamiloğlu Hastanesi doktor ve çalışanlarından depremzedelere yardım

Kamiloğlu Hastanesi doktor ve çalışanları topladıkları 221 bin liralık nakdi yardımı, KKTC'de bulunan depremzedelere iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine iletti.

Kamiloğlu Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, Kamiloğlu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Kamiloğlu ve beraberindeki heyet büyükelçiliği ziyaret ederek, toplanan 221 bin TL’lik çeki Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na taktim etti.

-Feyzioğlu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, hem hastane yönetimine, hem katkıda bulunan tüm personele teşekkür ederek, “Alın teriyle, emekle kazanılan maaşlardan yapılan bu bağış çok değerli. Kıbrıs Türklerinin bu zor zamanlarda gönüllü verdiği desteği hiç unutmayacağız” dedi.

-Kamiloğlu

Kamiloğlu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Kamiloğlu da Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, depremden etkilenen ve şu anda KKTC'de hayatlarını idame ettirmeye çalışan depremzedelerin acılarını paylaştıklarını kaydetti.

Depremzedelerin yaralarına merhem olmak üzere yapılan yardımı vicdani bir borç olarak gördüklerini ifade eden Kamiloğlu, “Bu vesile ile asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve Allah’tan Anavatan Türkiye'mize böyle büyük acıları bir daha yaşatmamasını temenni ediyoruz” dedi.